Arda Güler Real Madrid’de krizin merkezinde

Real Madrid’de teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın yönetim anlayışı soyunma odasında rahatsızlık yaratırken, sürecin merkezinde milli futbolcu Arda Güler yer alıyor.

Real Madrid soyunma odasında atmosfer giderek geriliyor. Kulüp içinde, teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın yönetim anlayışının bazı oyuncular arasında rahatsızlık yarattığı konuşuluyor. Özellikle süre ve rol dağılımında adalet duygusunun zedelendiği, bazı futbolcuların sürekli ön planda tutulduğu algısı dikkat çekiyor.

Kulüp içindeki algı, Arbeloa'nın Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ı mutlu tutmaya odaklandığı, geri kalan oyuncuların ise kenara itildiği yönünde.

TEKNİK EKİP İLE İPLER KOPTU

Bu tablonun merkezindeki isimlerden biri ise milli futbolcu Arda Güler. Genç yıldız, gösterdiği çabaya ve profesyonel tutumuna rağmen yeterli süre ve güveni bulamadığını düşünüyor.

El Nacional'deki haberde, Arda'nın hangi performansı sergilerse sergilesin, teknik heyetin tercihinin değişmediğini düşündüğü vurgulandı. Bu durumun oyuncunun sabrını taşırdığı ve teknik ekiple arasına ipleri koparma boyutunda ciddi bir mesafe koymasına neden olduğu ifade ediliyor.

BELLINGHAM'A KOŞULSUZ DESTEĞİ AKLI ALMIYOR

Özellikle Arda Güler, diğer oyuncular hata yapma lüksü olmadan kenara itilirken, Jude Bellingham'a neden bu kadar koşulsuz destek verildiğini anlamıyor.

Soyunma odasında Arda Güler'in yaşadığı bu hayal kırıklığını paylaşan başka oyuncular da olduğu aktarıldı. Özellikle bazı yıldızlara performanstan bağımsız şekilde tanınan ayrıcalıklar, genç ve hırslı isimlerde rahatsızlık yaratıyor. Kulüp içinde, Arda Güler örneğinin münferit olmadığı ve bu dengenin düzeltilmemesi halinde krizin daha da derinleşebileceği konuşuluyor.