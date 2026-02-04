BIST 13.875
DOLAR 43,48
EURO 51,45
ALTIN 6.922,30
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

O ilimizde eğitime 1 gün ara verildi

O ilimizde eğitime 1 gün ara verildi

Ardahan’da Posof ilçesi hariç olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Abone ol

Ardahan'da Posof ilçesi hariç olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, valilik sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, tatil taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbette bize ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı çarşamba günü tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Posof ilçesi hariç, tüm ili kapsayan karara ilişkin, ayrıca, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te makarna fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep'te makarna fabrikasında korkutan yangın
Valencia'yı yenen Anadolu Efes, 9 maç sonra kazandı
Valencia'yı yenen Anadolu Efes, 9 maç sonra kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran arasında arabulucu olmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran arasında arabulucu olmaya hazırız
Arda Güler Real Madrid’de krizin merkezinde
Arda Güler Real Madrid’de krizin merkezinde
Numan Kurtulmuş’tan Suriye mutabakatlarına destek mesajı
Numan Kurtulmuş’tan Suriye mutabakatlarına destek mesajı
Milan Skriniar PFDK'ya sevk edildi
Milan Skriniar PFDK'ya sevk edildi
Epstein belgelerinde teknoloji dünyasının liderlerine yönelik pek çok iddia yer alıyor
Epstein belgelerinde teknoloji dünyasının liderlerine yönelik pek çok iddia yer alıyor
Umman Denizi'nde ABD, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Umman Denizi'nde ABD, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Bülent Arınç: Bahçeli'yi takdirle dinledim
Bülent Arınç: Bahçeli'yi takdirle dinledim
Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi
Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda farka koştu
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda farka koştu