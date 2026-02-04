ABD Başkanı Trump: "Sonunda masum olduğum ortaya çıktı"

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili süreci artık geride bırakmaları ve "ülke meselelerine dönmeleri" gerektiğini söyledi.

Trump,basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kendisinin Epstein konusunda masum olduğunu savunan Trump, "Sonunda masum olduğum ortaya çıktı, tamamen masumum. Binlerce, milyonlarca sayfa belge, tüm bunlara rağmen, benimle ilgili kesinlikle hiçbir şey bulamadılar." dedi.

Trump, Epstein sürecini artık geride bırakıp ülke meselelerine odaklanmaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Epstein ile yakından ilişkili birçok Demokrat var. Ama size karşı dürüst olacağım, artık ülkeyi yönetmeye geri dönmeliyiz. Jeffrey Epstein hayattayken kimse onu umursamıyordu, öldüğünde ise onu umursamaya başladılar. Ama bu gerçekten Demokratların sorunu, Cumhuriyetçilerin değil. Cumhuriyetçilerin tek meselesi, geri dönüp ülkemizi yönetmemiz gerektiği."

Hillary Clinton için "çok yazık" yorumu

Epstein dosyaları kapsamında eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Kongre'de ifade verecek olması konusundaki görüşü sorulan Trump, bu durumun "üzücü" olduğunu dile getirdi.

Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu çok yazık, onu her zaman sevmişimdir. O çok yetenekli bir kadındı. Diğerlerinden daha iyi tartışıyordu. Bu durumunu görmek hoşuma gitmiyor." diye konuşarak, Demokratların Epstein konusunda büyük sorunları olduğunu savundu.