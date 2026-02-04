BIST 13.875
DOLAR 43,48
EURO 51,45
ALTIN 6.922,30
HABER /  SPOR

Beşiktaş, yeni transferini sağlık kontrolünden geçirdi

Beşiktaş, yeni transferini sağlık kontrolünden geçirdi

Beşiktaş’ın Göztepe’den transfer ettiği Junior Olaitan, sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı.

Abone ol

Beşiktaş'ın Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan detaylı kan tetkiklerinin ardından Olaitan, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılığını açıkladı
Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılığını açıkladı
O ilimizde eğitime 1 gün ara verildi
O ilimizde eğitime 1 gün ara verildi
Gaziantep'te makarna fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep'te makarna fabrikasında korkutan yangın
Valencia'yı yenen Anadolu Efes, 9 maç sonra kazandı
Valencia'yı yenen Anadolu Efes, 9 maç sonra kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran arasında arabulucu olmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran arasında arabulucu olmaya hazırız
Arda Güler Real Madrid’de krizin merkezinde
Arda Güler Real Madrid’de krizin merkezinde
Numan Kurtulmuş’tan Suriye mutabakatlarına destek mesajı
Numan Kurtulmuş’tan Suriye mutabakatlarına destek mesajı
Milan Skriniar PFDK'ya sevk edildi
Milan Skriniar PFDK'ya sevk edildi
Epstein belgelerinde teknoloji dünyasının liderlerine yönelik pek çok iddia yer alıyor
Epstein belgelerinde teknoloji dünyasının liderlerine yönelik pek çok iddia yer alıyor
Umman Denizi'nde ABD, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Umman Denizi'nde ABD, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Bülent Arınç: Bahçeli'yi takdirle dinledim
Bülent Arınç: Bahçeli'yi takdirle dinledim
Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi
Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi