Milan Skriniar PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Kocaelispor maçındaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin golünün ardından Milan Skriniar’ın tribünlere dönerek erkeklik organını gösterip yaptığı hareket, büyük tepkilere neden oldu.

Kocaelispor taraftarlarına dönerek yaptığı hareketin görüntüsünün sosyal medyada yayılmasının ardından Skriniar'ın bir ceza alması bekleniyordu.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Skriniar'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı. 

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 Öte yandan TFF Disiplin Talimatı uyarınca yıldız oyuncunun 1 ila 3 maç arasında men cezası alması gündemde.

