Gaziantep'te makarna fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir makarna fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Gaziantep'te bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde makarna üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangına, 17 araçla 40 personel müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

