Abdullah Özdemir: CHP'li belediyeler kentsel dönüşüm konusunda duyarsız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bakanlığın kentsel dönüşüm konusunda bütün belediyelere destek vermeye hazır olduğunu belirtirken başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerin beka meselesi olan bu konuda yeterince duyarlı olmadığını söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları ülkenin dört bir yanından aralıksız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın önderlik ettiği çalışmalar Türkiye'nin geleceği konusunda büyük önem taşıyor.

Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li belediyelerin bu konuda gerekli adımları atmadığını söyledi.

"BAKANLIK TÜM BELEDİYELERE SINIRSIZ DESTEK VERMEYE HAZIR"

Bakanlığın bu konuda sık sık çağrıda bulunduğunu hatırlatan Özdemir, "Sayın bakanımız her konuşmasında şu çağrıyı özellikle yapıyor. Hangi siyasi parti olursa olsun, biz kentsel dönüşüm çalışmalarında tüm belediyelerimize sınırsız destek vermeye hazırız.

İşte bu anlayış, bu irade inşallah tüm belediyeler tarafından karşılık bulur diye ümit ediyoruz. Ki birçok belediyemiz aynı zamanda bizzat kendi şirketleriyle birlikte kurmuş oldukları iştiraklerle birlikte yapım sürecine de katkı sunmuş ve bunu desteklemeye devam etmektedir." dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER BU MESELEYE DE DUYARSIZ KALIYOR"

CHP'li belediyeleri hedef alan Özdemir, "Ben buradan bu meseleyi ele alan ve bu mesele etrafında önemli çalışmalar yapan kıymetli belediye başkanlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum.

Ama üzülerek ifade etmek istiyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birçok Cumhuriyet Halk Partili belediyenin bu meseleye de duyarsız kaldığı, bu meseleyi bir beka meselesi olarak görmediğini ve bu mesele etrafında bir çaba ve gayret sarf etmediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

İBB'nin elindeki bütçeyi doğru kullanamadığını söyleyen İl Başkanı, "Bakın İstanbul'da KİPTAŞ diye bir marka şirket vardı. TOKİ ile eş değer tutulacak düzeyde bir marka algısı olan KİPTAŞ'IN bugün isminin anılmadığını maalesef üzülerek görüyoruz.

AK Partili ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu konut sayılarının, bir belediyemizin yapmış olduğu konut sayısının altında kalan yüzlerce kat büyük bütçeyle bir büyükşehir belediyesinin varlığını görmekten çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.