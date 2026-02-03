BIST 13.875
DOLAR 43,48
EURO 51,42
ALTIN 6.927,30
HABER /  GÜNCEL

Medipol’den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın organ nakli başarıyla yapıldı

Medipol’den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın organ nakli başarıyla yapıldı

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Medipol Sağlık Grubu Organ Nakli Bölümü hekimleri naklin başarıyla tamamlandığını ve sanatçının durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Abone ol

Türkiye’nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği hastalıkta en kritik eşiği aştı. Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören ünlü oyuncu, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nün deneyimli cerrahlarına emanet edildi. Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek liderliğindeki uzman ekip, operasyonun ardından sanatçının sağlık durumuna dair yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu.

GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK

Operasyonun planlandığı gibi başarılı ve sorunsuz şekilde geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaprak, “Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK

Yaklaşık üç yıldır Ufuk Özkan’ın sağlık sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Yaprak, “Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük. Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun” şeklinde konuştu.

AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

Prof. Dr. Murat Dayangaç, “Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz” dedi.

OLUMSUZLUK YOK

Bugün planladığımız ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Cenk Şimşek, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
4 ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
4 ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Trump, anlaşmak için Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istedi
Trump, anlaşmak için Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istedi
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı
İspanya'da 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı
İspanya'da 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı
Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu
Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor!
Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor!
Miçotakis: En büyük sorunumuz çözülmeden Türkiye, AB fonlarından yararlanamaz
Miçotakis: En büyük sorunumuz çözülmeden Türkiye, AB fonlarından yararlanamaz
Avrupa'da HÜRJET rüzgarı: İspanya'da F-5'lerin yerini alıyor
Avrupa'da HÜRJET rüzgarı: İspanya'da F-5'lerin yerini alıyor
En düşük emekli maaşı farkı ödenecek
En düşük emekli maaşı farkı ödenecek
AJet IATA sertifikasını aldı
AJet IATA sertifikasını aldı
Oyundan çıkmıştı! Trabzonspor'a kötü haber
Oyundan çıkmıştı! Trabzonspor'a kötü haber