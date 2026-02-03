BIST 13.875
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu belirtilen Lionel Messi'nin altyapısından yetiştiği Newell's Old Boys'a kısa bir süreliğine kiralık olarak dönmek için prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin yeni takımı belli oluyor.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; MLS'te Inter Miami forması giyen Messi, altyapısından yetiştiği eski kulübü Newell's Old Boys ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Messi'nin mayıs ayına kadar Arjantin kulübü ile anlaşma sağladığı, ardından Inter Miami'ye geri döneceği ifade edildi.

BAŞKANLA GÖRÜŞME YAPTI

Messi'nin Newell's Old Boys Kulübü Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptığı, iki tarafın uzlaşmaya vardığı aktarıldı. Messi'nin Arjantin'de yaşayacağı evin hazır hale getirilmeye başlanacağı öne sürüldü.

INTER MIAMI PERFORMANSI

Inter Miami ile 88 maça çıkan 38 yaşındaki süperstar, bu maçlarda 77 gol attı. Messi ayrıca, 44 golün de asistini yaptı.

