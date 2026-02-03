Trabzonspor Türkiye Kupası'nda farka koştu

Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Fethiyespor'u konuk etti.
Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Fırtına; 69'da Muçi, 77'de Onuachu ve 79'da Nwakaeme'nin attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 7'ye yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.
TRABZONSPOR 3 - 0 FETHİYESPOR
İLK 11'LER
Trabzonspor: Ahmet Doğan, Ozan, Okay, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Mustafa, Muci, Nwakaeme, Augusto, Umut.
Fethiyespor: Arda, Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet.