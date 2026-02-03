BIST 13.875
DOLAR 43,48
EURO 51,41
ALTIN 6.893,35
HABER /  GÜNCEL

YSK'nin üç yeni üyesi belirlendi

YSK'nin üç yeni üyesi belirlendi

YSK üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştay Genel Kurulunda seçim yapıldı. Seçimlerde İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler ile Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin, YSK’nin yeni üyeleri olarak belirlendi.

Abone ol

YSK üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştayda seçim yapıldı.

ÜÇ YENİ ÜYE BELLİ OLDU

Danıştay Genel Kurulunda 27 Ocak'ta yapılan seçimde, YSK üyeliğine seçilen ilk isim İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler oldu.

Bugünkü seçimde ise Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin, en yüksek oyu alarak YSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

YSK'nin Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Genel Kurulunda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştaydan seçilen yeni üyeler, yemin ederek, görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Özdemir: CHP'li belediyeler kentsel dönüşüm konusunda duyarsız
Abdullah Özdemir: CHP'li belediyeler kentsel dönüşüm konusunda duyarsız
Medipol’den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın organ nakli başarıyla yapıldı
Medipol’den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın organ nakli başarıyla yapıldı
4 ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
4 ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Trump, anlaşmak için Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istedi
Trump, anlaşmak için Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istedi
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı
İspanya'da 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı
İspanya'da 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı
Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu
Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor!
Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor!
Miçotakis: En büyük sorunumuz çözülmeden Türkiye, AB fonlarından yararlanamaz
Miçotakis: En büyük sorunumuz çözülmeden Türkiye, AB fonlarından yararlanamaz
Avrupa'da HÜRJET rüzgarı: İspanya'da F-5'lerin yerini alıyor
Avrupa'da HÜRJET rüzgarı: İspanya'da F-5'lerin yerini alıyor
En düşük emekli maaşı farkı ödenecek
En düşük emekli maaşı farkı ödenecek