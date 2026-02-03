BIST 13.875
DOLAR 43,47
EURO 51,42
ALTIN 6.964,37
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı

Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının bir kısmının yıkılması nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Abone ol

Cavit Sokak'ta temel kazısı yapılan alanda istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Yıkılan duvarın bir kısmı, yanındaki 2 katlı binaya zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bina sahibi Ali Ekici, eşiyle evde otururken gürültü duyduğunu belirterek, dışarı çıkıp baktığında istinat duvarının evine zarar verdiğini gördüğünü söyledi.

Ekici, olayın ardından eşiyle çocuklarının yanına gittiklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'da 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı
İspanya'da 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı
Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu
Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor!
Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor!
Miçotakis: En büyük sorunumuz çözülmeden Türkiye, AB fonlarından yararlanamaz
Miçotakis: En büyük sorunumuz çözülmeden Türkiye, AB fonlarından yararlanamaz
Avrupa'da HÜRJET rüzgarı: İspanya'da F-5'lerin yerini alıyor
Avrupa'da HÜRJET rüzgarı: İspanya'da F-5'lerin yerini alıyor
En düşük emekli maaşı farkı ödenecek
En düşük emekli maaşı farkı ödenecek
AJet IATA sertifikasını aldı
AJet IATA sertifikasını aldı
Oyundan çıkmıştı! Trabzonspor'a kötü haber
Oyundan çıkmıştı! Trabzonspor'a kötü haber
Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama
Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama
Erdoğan Suudi Arabistan'da: Prens Selman ile görüşme başladı
Erdoğan Suudi Arabistan'da: Prens Selman ile görüşme başladı
Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri
Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri