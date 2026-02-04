Nagehan Alçı'dan tartışma yaratan 'depremzede' yorumu

Gazeteci Nagehan Alçı, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından izlenimlerini paylaştı. Devletin sağladığı ücretsiz imkanlar nedeniyle vatandaşların "para harcama refleksinin kaybolduğunu" savunan Alçı, "Her şeyi sonsuza kadar devlet veremez" ifadelerini kullandı. Alçı'nın kullandığı ifadeler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

YouTube çekimleri için bölgede bulunduğunu belirten Alçı, devletin konteyner kentlerde sağladığı elektrik, su, ısınma ve gıda yardımlarının bazı vatandaşlarda alışkanlık yarattığını ileri sürdü. Alçı, paylaşımında şu iddialara yer verdi:

- Günlerdir deprem bölgesinde YouTube kanalım için çekimler yaptık… CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuştuğu depremzede gibi birçok vatandaş çıktı karşımıza… Acı ve mağduriyet çok ama herşeyi sonsuza kadar devlet veremez. Maalesef bölgede depremzede rehaveti oluşmuş!

"Para harcama refleksi kaybolmuş"

-Konteyner kentlerde devletin sağladığı elektrik,su ve ısınmanın yanısıra devamlı gelen gıda ve temel ihtiyaç yardımları nedeniyle maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş. Bütün kısıtlı imkan ve zorluklara rağmen bu nedenle konteynerlardan çıkmak istemiyorlar …

- Elbette hayat koşulları zorlu, büyük acılar yaşadılar ama hayat devam ediyor ve dünyanın hiç bir devleti sonsuza kadar tüm yaşam masraflarını üslenemez…

-Para harcama refleksleri zayıfladığı ve elektrik, ısınma gibi giderleri karşılamak istemedikleri için hak sahibi olan ve evleri teslim edilen vatandaşların bir kısmı sağlam ve yeni evlerine geçmektense konteyner koşullarında yaşamaya devam ediyorlar.

- Kiracı olan depremzedelerin ise ezici çoğunluğu konteyner kentlerden çıkmak istemiyor, devletten ev talep ediyorlar. Devletin kiracılara hak sahipleri koşullarında ev sağlaması hem ekonominin üzerinde büyük bir yük yaratır hem de Adil değil. Adalet ve eşitlik aynı şey değildir hatta çoğu zaman birbiriyle çelişir!

"Modern ve son derece güzel konutlar"

- Halbuki devlet deprem bölgesinde hakikaten büyük yatırım yapmış, onbinlerce modern ve son derece güzel konut inşa etmiş.Hepsini teker teker gezdim. İstanbul’da, Ankara’da en az 50 bin edecek 3+1, yepyeni dairelerin kiraları deprem bölgesinde 8-9 bin bandında.