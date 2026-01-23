BIST 12.971
Otelde çıkan yangında milli kayakçı ve babası hayatını kaybetmişti! İddianame kabul edildi

Otelde çıkan yangında milli kayakçı ve babası hayatını kaybetmişti! İddianame kabul edildi

Uludağ'da geçen yıl 27 Mart'ta milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal ile annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili tutuklu 2 sanığın 15'er yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl mart ayında milli kayakçı Berkin, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal ve annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın yapılacağı tarihi önümüzdeki günlerde belirleyecek.

