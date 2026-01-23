Ecdat yadigârı camiler için uluslararası iş birliği protokolü imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre, Üsküp’teki Hacı Balaban Camii ile Kalkandelen’deki Alaca Camii’nin restorasyonu gerçekleştirilecek.

Abone ol

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetai, Genel Sekreter İrsal Yakupi, Vakıflar Dairesi Müdürü Fehmi Ebibi, Türkiye Koordinatörü Nizam Reşit, Diyaspora Koordinatörü Mafiz Rüstemi, Kalkandelen Müftüsü Selver Cemaili, İştip Müftüsü Nasir Recepi ve Manastır Müftüsü Hamit Rasimi, Vakıflar Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Genel Müdür yardımcısı Mustafa Kemal Aran , Dış İlişkiler Daire Başkanı Kadir Kantekin ve uzmanlar katıldı.

Ziyaret kapsamında, Kuzey Makedonya sınırları içerisinde bulunan Osmanlı emaneti vakıf eserlerinden Üsküp Hacı Balaban Camii ile Kalkandelen Alaca Camii’nin restorasyonlarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Aksu “Osmanlı coğrafyasında yer alan ecdat yadigârı eserlerin restorasyonuna önem veriyoruz”

İmzalanan protokolün ardından açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan vakıf eserlerini yaşattıkları gibi Osmanlı coğrafyasında yer alan ecdat yadigârı eserlerin restorasyonuna da büyük önem verdiklerini belirtti. Aksu, “Osmanlı geleneği olan her bir vakfiyeyi yaşatmaya özen gösteriyoruz. Bu mirası unutturmamak bizlerin boynunun borcudur. Bu anlamda, gönül coğrafyamızda yer alan ülkelerdeki eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe aynı orijinalliğiyle taşınması için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği istikamette, Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un sonsuz desteğiyle Kuzey Makedonya’da geçtiğimiz yıllarda tamamladığımız üç eserin yanı sıra bugün de iki vakıf eserini restore etmek üzere protokolümüzü imzaladık. Hayırla sonuçlanmasını diliyorum.” dedi.

Aksu ayrıca, hayır hizmetleri kapsamında üç yıldır başlatılan vakıf iftarlarına bu yıl Ramazan ayında Kuzey Makedonya’nın da eklendiğini duyurdu.

Fetai ; “Ülkemizde gerçekleştirilecek her türlü projede sonsuz desteğinizi her zaman hissettik ve bu anlamda, sizlerle her türlü projede yer alacağımızı da belirtmek isteriz”

İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetai ise Türkiye ile birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretimizin sebebi, sizlerin bizleri daha önce ziyaret ederek onurlandırmış olmanızdır. Biz de iadei ziyarette bulunmak istedik. Samimi karşılamanız ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz. Kalabalık bir ekiple geldik; çünkü söz konusu ziyaret Türkiye Cumhuriyeti olduğunda, bu ziyarete katılmak isteyen arkadaşlarımızın sayısı artıyor. Osmanlı mirası eserlerimize gösterdiğiniz özel ilgiden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Ülkemizde gerçekleştirilecek her türlü projede sonsuz desteğinizi her zaman hissettik ve bu anlamda, sizlerle her türlü projede yer alacağımızı da belirtmek isteriz. Burada imzaladığımız protokol ile iki camimizin ihyasının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.