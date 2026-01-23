BIST 12.965
Edirne'de korkunç kaza! Hafif ticari araç ile tır çarpıştı

Edirne'de hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

M.O. idaresindeki 22 AC 615 plakalı hafif ticari araç, Hasanağa köyü yakınlarında, F.A'nın kullandığı 27 BDY 866 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan hafif ticari araç sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'de korkunç kaza! Hafif ticari araç ile tır çarpıştı - Resim: 0

Sürücü M.O. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan tır sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

