Celal Adan'ı 'sahte' yoklama pusulasıyla çıldırtan o milletvekili bakın kim çıktı!

TBMM Genel Kurulu salonunda bulunmasına rağmen sahte yoklama pusulası veren milletvekilinin kim olduğu ortaya çıktı. TBMM Başkanvekili Celal Adan' "Olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır" demişti. O milletvekilinin AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu olduğu belirlendi.

En düşük emekli aylığını artıran düzenleme görüşülürken TBMM Genel Kurulu'nda yoklama tartışması çıkmıştı. Genel Kurul salonunda bulunmayan milletvekili adına yoklama pusulası verilmesi ortalığı karıştırmıştı.



MHP'Lİ BAŞKANVEKİLİ CELAL ADAN ÇOK KIZMIŞTI

Meclis'e ara verdiren kriz sonrasında TBMM Başkanvekili Celal Adan, sahte pusula verilmesine şu sözlerle ateş püskürmüştü:

-"Bugün benim yönettiğim burada ciddi saygısızlık yapılmıştır, terbiyesizlik yapılmıştır. Olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır. Ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlık TBMM'ye yakışmıyor"

O VEKİL BİTLİS MİLLETVEKİLİ TURAN BEDİRHANOĞLU ÇIKTI

TBMM Genel Kurulu'nda olmadığı halde oy pusulası gönderen ismin AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu olduğu ortaya çıktı. 2023'te AK Parti'den Meclis'e giren Turan Bedirhanoğlu’nun 2,5 yıllık vekillik süreci ise dikkat çekti.

MECLİS KARNESİ

TBMM’nin resmi internet sitesindeki kayıtlara göre Turan Bedirhanoğlu’nun ilk imza sahibi olduğu herhangi bir kanun teklifi bulunmazken, başkaları tarafından hazırlanan altı kanun teklifinde imzası yer aldı. Turan Bedirhanoğlu, bu süre zarfında Genel Kurul’da beş kez söz aldı. Turan Bedirhanoğlu'nun Meclis'te vermiş olduğu yazılı soru önergesi, genel görüşme önergesi, Meclis soruşturması ya da Meclis araştırması önergesi ise bulunmuyor.

Turan Bedirhanoğlu kimdir?



AK Parti'nin Bitlis milletvekili olan Turan Bedirhanoğlu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu. Kayseri-Sarız ve Ordu-Çamaş ilçelerinde Kaymakamlık yapan Turan Bedirhanoğlu, 2014 yılında Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atandı. Şırnak Vali Yardımcısı oldu. 2019'da İstanbul Küçükçekmece Kaymakamı olarak atanan Turan Bedirhanoğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti Bitlis Milletvekili olarak seçilerek göreve başladı.