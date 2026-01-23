BIST 12.965
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü.

Gervalla-Schwarz, Bakan Fidan ile görüşmesiyle ilgili paylaşım yaptı

Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla-Schwarz da Bakan Fidan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gervalla-Schwarz, paylaşımında, Türkiye'nin Kosova'nın dost ülkesi ve yakın bir müttefiki olarak barışın, istikrarın ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesinde önemli bir ortak olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bakan Fidan ile görüşmesinde, Kosova'nın bu platforma katılımı aracılığıyla Avrupa-Atlantik entegrasyonu, Avrupa Birliği ve NATO üyeliği dahil stratejik yönelimini yeniden teyit ettiğini, kalıcı barışa, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara olan bağlılığını vurguladığını kaydeden Gervalla-Schwarz, güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesinin ve daha güvenli bölge için ortak çabaların önemine dikkati çekti.

Gervalla-Schwarz, "Davet ve misafirperverliği için Bakan Fidan'a teşekkür ederek, Kosova Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mükemmel ilişkileri ve sürdürülebilir ortaklığı, ayrıca Türkiye'nin bölgede ve daha geniş coğrafyada diyalog, barış ve istikrarın ilerletilmesindeki rolünü bir kez daha vurguladım." ifadelerini kullandı.

