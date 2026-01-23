Uyuşturucu testi sonuçları açıklandı! Doğukan Güngör ve Ciciş Ceyda Ersoy da var

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Kızılcık Şerbeti ile tanınan Doğukan Güngör dahil, 18 kişinin uyuşturucu test sonucu çıktı. Açıklanan isimlerden 14 kişinin testi pozitif çıkarken, 4 kişinin testinde uyuşturucu bulunmadı. Testi pozitif çıkan isimlerden biri de Cicişler olarak tanınan Ceyda Ersoy oldu.

Oyuncu ve sosyal medya kullanıcısı ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı. Kızılcık Şerbeti dizisi ile ünlenen Doğukan Güngör ile Cicişler olarak bilinen Ceyda Ersoy'un uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

Doğukan Güngör itiraf etmişti

Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

Oyuncu Güngör, "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" ifadelerini kullanmıştı.

Ceyda Ersoy'un itirafı

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapın kullanma amaçlı bulundurduğunu itiraf etmiş, "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum"şeklinde ifadelerini kullanmıştı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şunlar:

1.Binnur Buse Alper

2.Merve Eryiğit

3.Veysel Avcı

4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

6.Ece Cerenbeli

7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

8.Saniye Deniz

9.Lerna Elmas

10.Doğukan Güngör

11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

14.Ceyda Ersoy

Testi Negatif Çıkanlar:

1.Özge Bitmez

2.Sevgi Taşdan

3.Gülsüm Bayrak

4.Gizem Özköroğlu