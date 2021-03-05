Ordu’da DAEŞ operasyonu: 7 Iraklı sınır dışı edildi

ORDU’da DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Irak uyruklu 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 2018 yılında Irak-Musul’da ele geçirilen terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan, Irak uyruklu 7 şahsa yönelik Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şahıs yakalanırken, şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve dokumanlar ele geçirildi. Yakalanan şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Bu arada firari olan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.