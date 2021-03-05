BIST 1.542
DOLAR 7,55
EURO 9,01
ALTIN 412,45
HABER /  YEREL

Ordu’da DAEŞ operasyonu: 7 Iraklı sınır dışı edildi

ORDU’da DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Irak uyruklu 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Abone ol

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 2018 yılında Irak-Musul’da ele geçirilen terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan, Irak uyruklu 7 şahsa yönelik Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şahıs yakalanırken, şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve dokumanlar ele geçirildi. Yakalanan şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Bu arada firari olan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Mehmet Erdoğan covid-19'da yakalandı! Son durumunu açıkladı
Milli atlet İlyas Çanakçı, Torun’da yarı finalde
2018’deki döviz kuru krizini tahmin eden ekonomistten dikkat çeken uyarı! 2 yıl içinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü
HDP ile bağlantılı 2 kişi terör örgütüne yardımdan tutuklandı
Başkan resmen açıkladı: İşte Çaykur Rizespor'da hoca adayları
Antalya'daki cinayeti 'sağ çıkamazsınız' deyip anlattı: Yetiş beni öldürecekler
Bekir Pakdemirli açıkladı: Tarımsal destek ödemeleri bugün başladı
İzmir'de sahte alkol içen 16 yaşındaki genç komaya girdi
"Çok yüksek riskli" Amasya'da yeni kararlar! Hayvan ve bazı semt pazarları ile fitness salonları kapatıldı
Yorumlar 1 yorum