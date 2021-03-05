İzmir'de sahte alkol içen 16 yaşındaki genç komaya girdi

Arkadaşları ile birlikte yaptığı sahte içkiden içen 16 yaşındaki genç, alkol komasına girdi. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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İzmir’in Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8123 Sokak’ta E.B. (16) ve arkadaşları, bir araya gelerek alkolden yaptıkları sahte içkiyi içti.

Arkadaşları ile birlikte bir süre vakit geçiren E.B., yaptıkları alkolden bir miktar alarak evine gitti.

Evine girdiği sırada fenalaştı

E.B. evine girdiği sırada, fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, alkol komasına girdiği tespit edilen E.B.'yi, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hayati tehlikesi var

Burada tedaviye alınan E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.B.'nin fenalaştığı yerde bulunan pet şişe içerisindeki alkolü incelemeye aldı.

Ayrıca, E.B.'nin birlikte alkol içtiği arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.