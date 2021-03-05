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Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'deki üçüncü reaktörün temelini video konferans yöntemiyle atacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin temel atma törenine video konferans yöntemiyle katılacağını belirtti.

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Basın toplantısında Rusya liderinin ekonomi alanında önenli bir etkinliğe katılacağını söyleyen Peskov, gelecek hafta Putin'in Erdoğan'la video konferans yöntemiyle bağlantı kurarak Akkuyu NGS'deki üçüncü güç ünitesinin temelini atacağını açıkladı. Daha önce Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Putin ile Erdoğan'ın 10 Mart'ta Akkuyu'nun üçüncü reaktörünün temel atma törenine online olarak katılacağını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, gazetecilerin soruları üzerine temel atma töreni için Putin ile Erdoğan arasında telekonferans düzenlenmesi olasılığı üzerinde çalışıldığını ifade etmekle yetinmişti. Peskov, bugünkü açıklamasıyla Rus liderin gelecek haftaki programında Akkuyu NGS'deki temel atma törenine katılımın yer aldığını doğruladı.  

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev'in de temel atma töreni için Türkiye'ye gelmesinin beklendiği belirtilmişti.

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