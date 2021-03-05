BIST 1.542
DOLAR 7,54
EURO 8,98
ALTIN 411,85
HABER /  YEREL

Antalya'da 'dişçiye gidiyorum' deyip kayıplara karıştı! 2-3 ayrı poşetle...

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da dişçi randevusu için evden çıkan Emine Sarı'dan 4 gündür haber alınamıyor. Kocası ve 2 kızı, 37 yaşındaki Sarı'nın hayatından endişe duyuyor.

Abone ol

Annesinin Salı günü saat 13.30 sıralarında dişçiye gitmek amacıyla evden ayrıldığını, kız kardeşiyle birlikte evde kaldıklarını belirten 17 yaşındaki Y. S. “Annem gittikten 2 saat sonra kız kardeşim telefonla aradı. Telefonu kapalıydı. Diş randevusuna da gitmediğini öğrendik. Akşama kadar bekledik. Babam geldi. Annem psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanıyordu. Bir yakınımızın yanına gitmiş olabileceğini düşünerek sabaha kadar bekledik, gelmeyince Cumhuriyet polis Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Annemin bir an önce eve dönmesini istiyoruz” dedi.

Eşinin hayatından endişe duyduğunu belirten Osman Sarı 2 kızıyla birlikte eşinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Eşiyle önemli bir sorunları olmadığını belirten Osman Sarı “Kendimize ait evimiz var. Kredi ile aldık ve kredisini ödedik. Evin kredisini ödedikten sonra araba aldık. Arabayı da kredi ile aldık. Bunun ödemelerinden dolayı küçük maddi sıkıntılarımız vardı. Eşimin psikolojik rahatsızlığı olduğu için bu durumu kafasına takıyordu. Kızlarımla birlikte perişan haldeyiz. Bir an önce evine dönmesini istiyoruz” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çobanın başına talih kuşu kondu! Tokat'ta dudak uçuklatan fiyata satıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni koronavirüs tedbiri! Sivas'a dışarıdan gelenlere 3 gün kısıtlaması
ŞOK çalışma saatleri 2021 6 Mart açılış/kapanış saati
Kocaeli'de dehşet! Barışma teklifini reddeden eşine satırla saldırdı
Sakarya'da eski eşini öldüren hükümlü cezaevinde kendini astı
A101 çalışma saatleri hafta içi/hafta sonu yeni açılış saati
Emre Belözoğlu'ndan Daum iddialarına sert tepki
Sosyal medyadan canlı yayında şehitlere hakaret etti! Samsun'da gözaltına alındı
Simpsonlar rekora imza attı yeni kehanetler için onayı kaptı! 2023'te...
CHP’li Haluk Pekşen'in İstanbul Havalimanıyla ilgili paylaşımı olay oldu
BİM açılış saatleri 6 Mart BİM çalışma saatleri kaçta açılıyor?
Yorumlar