Çobanın başına talih kuşu kondu! Tokat'ta dudak uçuklatan fiyata satıyor
TOKAT'ta 41 yaşındaki Nurullah Afacın'ın başına talih kuşu kondu. Hayvan otlatırken bulduğu göktaşını dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı.
Artova ilçesine bağlı Kayaönü köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Nurullah Afacan, 3 ay önce arazide hayvanlarını otlatıyordu. Koyunlarından birinin ayağı yosun kaplamış bir taşa takıldı
Taşın diğerlerinden farklı olduğunu anlayan Afacan, eline alarak, incelemeye başladı.
Gök taşı olabileceğini düşünen Afacan, taştan parça alarak, Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderdi.
Yapılan testlerde, taşta 17 farklı element tespit edilirken, gök taşı olduğu tescillendi. Afacan, taşı bulduğu yere giderek yan bölgede benzer taşlar buldu.