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Sakarya'da eski eşini öldüren hükümlü cezaevinde kendini astı

SAKARYA'da boşandığı Neslihan Ç.'yi (32) öldüren Osman Safa (50), cezasını çektiği cezaevinde yaşamına son verdi.

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Pamukova ilçesinde 9 yıl önce boşandığı 9 aylık hamile Neslihan Ç.’yi öldürüp kaçan, ardından da husumetli olduğu Vedat G.’yi tabancayla vurarak yaralayan Osman Safa, 10 gün sonra yakalanıp, tutuklandı. 

Yargılandığı davada hüküm giyen Osman Safa, cezasını çektiği Ferizli Cezaevi’nde görevliler tarafından asılı bulundu.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Osman Safa’nın öldüğü tespit edildi. Osman Safa’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

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