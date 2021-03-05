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Rıdvan Dilmen, NTV'den ayrıldı yorumculuğu bıraktı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'den ayrıldığını ve yorumculuğu bıraktığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

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Türk televizyon tarihinin klasik haline gelen 'Yüzde Yüz Futbol' programı yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NTV'den ayrıldığını duyurdu.

Rıdvan Dilmen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk Futbol Ailesine; onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim Milli Futbolcu - Teknik Direktör - Futbol Yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci sonlandırıyorum.

'Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı'
Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir.

'Belgelerle tek tek ifşa edeceğim'
Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

'DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim'
Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim..."

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