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Dünya basını Mesut Özil'in sakatlığını manşete taşıdı

Mesut Özil, Fenerbahçe-Antalyaspor maçını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yıldız oyuncunun sakatlığı dünya basınında yer aldı.

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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinin 65. dakikasında aldığı darbe sonucu sakatlanan Mesut Özil'in sakatlık haberleri dünya basınında yer aldı.

İngiliz, İspanyol ve Alman basını Özil'in sakatlığı hakkında bilgi verirken, ayrıca yıldız futbolcunun dünkü mücadelede mutlak bir gol pozisyonu da kaçırdığını belirtti.

İşte dünyadan bazı 'Mesut' manşetleri:

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