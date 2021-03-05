BIST 1.542
DOLAR 7,54
EURO 8,98
ALTIN 411,85
HABER /  EKONOMİ

Bekir Pakdemirli açıkladı: Tarımsal destek ödemeleri bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin bugün başladığını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Toplamda 376 milyon TL"

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şöyle: Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faizi veren bankalar listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de sahte alkol içen 16 yaşındaki genç komaya girdi
"Çok yüksek riskli" Amasya'da yeni kararlar! Hayvan ve bazı semt pazarları ile fitness salonları kapatıldı
Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'deki üçüncü reaktörün temelini video konferans yöntemiyle atacak
Bitlis şehidi Nazmi Yılmaz tayinini bekliyormuş! Amcası konuştu
İBB yardım çeki başvurusu nasıl yapılır nereden alınır?
Rıdvan Dilmen, NTV'den ayrıldı yorumculuğu bıraktı
İkinci kez koronavirüse yakalanmada 'mutasyon' ihtimali! Uzmanından kritik açıklama
Ankara'da iğrenç olay! Gece köpek sesini duyup eve gelince şok oldu: Kanepede, kan, dışkı, tüy...
Hakkari'de kardeşi için eylemde olan abla: Zap Suyu'nda boğulmadı, PKK'nın kampında
İş insanı Mübariz Gurbanoğlu'na 'FETÖ'den 5 yıl hapis verildi ve tahliye edildi
Yorumlar