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Çaykur Rizespor'un hoca adaylarını açıkladı

Marius Sumudica'nin görevine son verilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları sürerken başkan Hasan Kartal, konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'de Kayserispor'a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Marius Sumudica ile yolları ayıran Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları başladı. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamada, Bülent Uygun ile İbrahim Üzülmez'in gündemlerinde olduğunu söyledi.

Görüşülen teknik direktörler
Skorer'e konuşan Hasan Kartal, "Bülent Uygun ile görüştüğümüz doğru. Başka isimler de var. İbrahim Üzülmez temas kurduğumuz isimlerden. En geç cumartesi karar vermiş olmam lazım. Uygun bize daha yakın gözüküyor. Görüştüğümüz diğer isimler arasında Kemal Özdeş ve Hamza Hamzaoğlu da var. Net kararımı cumartesi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Ligde geride kalan 27 maçta 5 galibiyet alan Rizespor, topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

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