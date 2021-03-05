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HDP ile bağlantılı 2 kişi terör örgütüne yardımdan tutuklandı

ADIYAMAN İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütüne finansman sağlayan ve yardım eden HDP’li 2 kişi tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık yapan ve finans sağlayanlara yönelik operasyonlara sürüyor.

HDP’li eski yönetici Aziz A. ve sandık müşahidi Abuzer A., jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütüne yadım yataklık ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi jandarmada süren sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklanmaları için nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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