Onur Recep Kıvrak: Beni Manchester United istedi!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hangi takımlardan teklif aldığı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Onur Kıvrak, ''2010-2011 yılı Liverpool maçından sonra Manchester United'ın beni istediği söylendi bana kulüpten. O yıl değil ama sezon sozunda verileceğim söylendi bana ama maalesef sakatlığım sebebiyle o da gerçekleşmedi" dedi.

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Trabzonspor'un eski kaptanı ve kalecisi Onur Recep Kıvrak, Instagram gelen soruları yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hangi takımlardan teklif aldığı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Onur Kıvrak, "Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 5 ya da 6 Süper Lig takımından teklif aldım. 2010-2011 yılı Liverpool maçından sonra Manchester United'ın beni istediği söylendi bana kulüpten. O yıl değil ama sezon sozunda verileceğim söylendi bana ama maalesef sakatlığım sebebiyle o da gerçekleşmedi" dedi.

Kariyerinde teknik direktör ya da antrenör gibi görevler almak istemediğini söyleyen Onur Kıvrak, "İleride olursa Trabzonspor'da yönetici olmak isterim" ifadelerini kullandı.

Son olarak Trabzonspor'un bu sezonki durumunu değerlendiren Kıvrak, "Trabzonspor'da geçen yıl iyi bir ekip ruhu vardı ve maalesef şampiyonluğu kaçırdık. Bu yılki durumun aynısını 2011'de bizde yaşadık. 2011'den sonra takım dağıldı ve yeniden toparlanmak baya uğraştırdı bizi. iyi bir takım kurduktan sonra o takımı elde tutmak gerekiyor. Bu yıl başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.