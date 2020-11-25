Almanya'da büyük panik! Başbakanlık binasına saldırı girişimi

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de bir saldırgan aracıyla Başbakanlık binasına saldırı girişimde bulunuldu. Angela Merkel o sırada bakanlar kurulu toplantısı yapıyordu...

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Almanya’nın başkenti Berlin’de bir saldırgan Başbakanlık binasına saldırı girişimde bulunuldu. Bir araç bu sabah başbakanlık binasının ana kapsının demir barikatlara çarptı. Saldırgana polis müdahale etti.

Aracın üzerinde “Lanetlenmiş çocuk ve yaşlılar katilleri” ve “küreselleşme politikasını durdurun” yazılar yer aldı. Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında bakanlar kurulu toplantısı yapılıyordu.

Kapıda ya da araçta herhangi bir hasar gözükmezken, polis sürücüyü gözaltına aldı. Polis açıklamasında Orta yaşlı erkek sürücünün eyleminin kasti olup olmadığının belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldığı belirtildi.