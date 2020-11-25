İstanbul'daki iğrenç pedofili tuzağı! Fatih Altaylı 'gizli kalamaz' deyip sapığın kimliğini açıkladı

İSTANBUL Sağlık bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına Instagram'da sahte hesap açıldı. Kendisini çocuk hekimi olarak tanıtan kişi, ailelerden, çocuklarının “özel bölgelerine ait” fotoğraf ve videolar istedi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da 'bu tip suçlarda gizlenme olamaz' dedi ve Alanya'daki o sapığın ismini açıkladı.

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Çocuk cerrahisi ve ürolojisi alanında camianın en tanınmış ve saygın hekimlerinden biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Klinik Şefi Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına açılan sahte Instagram hesabının altından pedofili tuzağı çıktı.

Büyük rezalete ilişkin Habertürk yazarı Fatih Altaylı da bir yazı kaleme aldı ve Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın sapığı Alanya’da yakaladığını belirtti.

"Şimdi hastanede ve gerçekten zihinsel engelli olup olmadığı araştırılıyor. Kişinin adı gizleniyor ama bence bu tip suçlarda gizlenme olmaz." ifadelerini kullanan Altaylı, araştırmaların bu kişinin zihinsel engelli olup olmadığını ortaya çıkaracağını söyledi. Altaylı, "Çok çok iyi incelenmelidir. Ama bu kişinin adı gizli kalmamalı. Cihan Kaleci adını herkes bilmeli." dedi.

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kişinin adı gizleniyor ama bence bu tip suçlarda gizlenme olmaz.

Bu kişinin adı Cihan Kaleci.

Medeni ülkelerde bu tip suçlular hem cezalandırılıyor hem de ailelerin uyarılması amacıyla afişe ediliyor.

Bir yere taşındıkları zaman da komşular uyarılıyor.

Zihinsel engel meselesine gelince.

Uzmanlar hesabın son derece ustaca işletiliyor olmasından yola çıkarak bunun yüzde 60 oranında zihinsel engelli biri tarafından işletilemeyecek kadar planlı olduğundan ve bunun aslında bir şebeke işi olduğundan, elde edilen görüntülerin büyük ihtimalle pazarlandığından şüphe ediyorlar.

O tarafları elbette araştırmalar ortaya çıkaracaktır.

Çok çok iyi incelenmelidir.

Ama bu kişinin adı gizli kalmamalı.

Cihan Kaleci adını herkes bilmeli.

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