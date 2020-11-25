BIST 1.339
DOLAR 7,96
EURO 9,47
ALTIN 463,06
HABER /  DÜNYA
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Günlük en yüksek sayı! Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü

ALMANYA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 410 kişinin hayatını kaybetmesiyle nisandan bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi. 

Abone ol

Koronavirüs dünyayı yakmaya devam ediyor. Almanya'da da durum fena...

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 410 artışla 14 bin 771'e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan testlerde, 18 bin 633 yeni pozitif vaka tespit edildi.

Yeni vakalarla toplam vaka sayısı 961 bin 320’ye ulaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ben ona öğretmen demem' açıklaması olay sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı mesajı verip Bülent Arınç'ı bombaladı
Ankara'da koronavirüs paniği! Ekipler alarma geçti üzerinde yazan isimler korkuttu
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a soru: Ülkeyi siz mi yönetiyorsunuz Bahçeli mi?
Altın düşecek mi yükselecek mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş uyardı: Açıkta kalmayın
TBMM Genel Kurulu'nda 'Alaattin Çakıcı ve Kürdistan' tartışması
ÖNCEKİ HABERLER
AKPM Türk Delegasyonu üyesi Yaşar'dan Avrupa'daki kayıp göçmen çocuklarına ilişkin açıklama
Bülent Arınç'ın çocukları kaç tane kızı ve oğulları kimdir?
BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu
Edirne'de koronavirüs tedavisi gören adam intihar etti babası acıyı kaldıramadı
Kocası makasla saldırdı kanlar içinde kaldı
Devrim Parscan dizileri ve filmleri hangisi Devrim Parscan biyografisi
Yorumlar