Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki döneminin sona erdiğini açıkladı.Abone ol
Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Robert Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.
Prosinecki ile ekibine, kulübe verdikleri hizmet için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.
Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplamıştı.
Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. pic.twitter.com/gqjSsv7PUS— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) November 25, 2020