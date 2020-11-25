BIST 1.338
DOLAR 7,96
EURO 9,47
ALTIN 463,00
HABER /  SPOR
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki döneminin sona erdiğini açıkladı.

Abone ol

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Robert Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.

Prosinecki ile ekibine, kulübe verdikleri hizmet için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'daki iğrenç pedofili tuzağı! Fatih Altaylı 'gizli kalamaz' deyip sapığın kimliğini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ben ona öğretmen demem' açıklaması olay sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı mesajı verip Bülent Arınç'ı bombaladı
Ankara'da koronavirüs paniği! Ekipler alarma geçti üzerinde yazan isimler korkuttu
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a soru: Ülkeyi siz mi yönetiyorsunuz Bahçeli mi?
Altın düşecek mi yükselecek mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş uyardı: Açıkta kalmayın
ÖNCEKİ HABERLER
Masumlar Apartmanı Naci kimdir kim oynuyor Tansel Öngel dizileri
Günlük en yüksek sayı! Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü
AKPM Türk Delegasyonu üyesi Yaşar'dan Avrupa'daki kayıp göçmen çocuklarına ilişkin açıklama
Bülent Arınç'ın çocukları kaç tane kızı ve oğulları kimdir?
BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu
Kenan Işık'ın son hali nasıl sosyal medyada fotoğrafları var iddiası
Yorumlar