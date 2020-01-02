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Ömer Halisdemir'e saygısızlık yapan Iraklı büyük tepki topladı

ANKARA'daki Şehit Ömer Halisdemir anıtı önüne giderek dalga geçen Iraklı, sosyal medyada büyük tepki çekince bir de özür videosu yayınladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren isim Ömer Halisdemir'in, Ankara'daki anıtına saygısızlık yapıldı.

Irak uyruklu bir kişi, anıt önüne giderek, dalga geçti. Bunu da çektiği video ile sosyal medyada servis eden Iraklı, büyük tepki aldı.

Aradan geçen zamanın ardından Irak uyruklu şahıs, yine aynı anıt önüne giderek bu kez özür videosu çekti.

Şehit Ömer Halisdemir'in elini öpen Iraklı, sonrasında anıt arkasında bulunan Türk bayrağını da öptü.

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