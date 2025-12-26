BIST 11.294
Ömer Çelik ve Burhanettin Duran'dan Humus’taki terör saldırısına kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek hayatını kaybedenler için rahmet, Suriye halkına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırıyı insanlık dışı bir eylem olarak nitelendirip en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, ibadet yerlerini ve sivilleri hedef alan bu tür saldırıların bölgenin istikrarını bozmayı amaçladığını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösterdi. 

"TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ"

Çelik yaptığı açıklamada, "Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye’ye başsağlığı diliyoruz" dedi. 

BURHANETTİN DURAN: İNSANLIK DIŞI EYLEMİ KINIYORUZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Suriye'deki saldırıyı kınadı. Burhanettin Duran şu ifadeleri paylaştı: Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen hain terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bu insanlık dışı eylemi en güçlü biçimde kınıyoruz. İbadet mekanlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırı, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye’deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyondur. Türkiye, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insan hayatını hedef alan bu anlayışa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

