Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba hakkında "Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'de geride kalan ilk devre sonunda topladığı 36 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği yaşanıyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Samsunspor formasını giyen Anthony Musaba transferinde artık mutlu sona çok yakın.

"ARTIK FENERBAHÇE'NİN OYUNCUSU"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında gelen soruyu yanıtladı.

Erdem Açıkgöz'ün yönelttiği, "Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusuna cevap olarak Yüksel Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Henüz böyle bir şikayette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu.

22 MAÇTA 9 GOLE ETKİ ETTİ

Bu sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den transfer edilen Anthony Musaba, Samsunspor forması ile çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistle 9 gole doğrudan etki ederken başarılı dripling, adam geçme gibi birçok hücum istatistiğinde en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 5 MİLYON EURO

25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun yurt içi serbest kalma maddesi 6 milyon euro, yurt dışı serbest kalma maddesi ise 5 milyon euro.

SAMSUNSPOR BONSERVİSİNE 1 MİLYON EURO VERMİŞTİ

Samsunspor, 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yetenekli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Samsunspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek olan Musaba'nın piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.