BIST 11.294
DOLAR 42,92
EURO 50,61
ALTIN 6.263,24
HABER /  SPOR

Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu

Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba hakkında "Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Süper Lig'de geride kalan ilk devre sonunda topladığı 36 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği yaşanıyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Samsunspor formasını giyen Anthony Musaba transferinde artık mutlu sona çok yakın.

"ARTIK FENERBAHÇE'NİN OYUNCUSU"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında gelen soruyu yanıtladı.

Erdem Açıkgöz'ün yönelttiği, "Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusuna cevap olarak Yüksel Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Henüz böyle bir şikayette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu.

22 MAÇTA 9 GOLE ETKİ ETTİ

Bu sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den transfer edilen Anthony Musaba, Samsunspor forması ile çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistle 9 gole doğrudan etki ederken başarılı dripling, adam geçme gibi birçok hücum istatistiğinde en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 5 MİLYON EURO

25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun yurt içi serbest kalma maddesi 6 milyon euro, yurt dışı serbest kalma maddesi ise 5 milyon euro.

SAMSUNSPOR BONSERVİSİNE 1 MİLYON EURO VERMİŞTİ

Samsunspor, 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yetenekli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Samsunspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek olan Musaba'nın piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da peynir tesisinde yaşanan patlamada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Diyarbakır'da peynir tesisinde yaşanan patlamada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Kilis'te çiftçilere destek! Makine ve ekipman desteği sağlanacak
Kilis'te çiftçilere destek! Makine ve ekipman desteği sağlanacak
Sakarya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
Sakarya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
Bazı suçların cezaları artıyor! İşte yeni yargı paketinin detayları
Bazı suçların cezaları artıyor! İşte yeni yargı paketinin detayları
Valilik açık açık uyardı! Kar kalınlığı 20 santimetreye çıkacak
Valilik açık açık uyardı! Kar kalınlığı 20 santimetreye çıkacak
AK Parti'den 'ekran izni' açıklaması! Milli duruş mesajı
AK Parti'den 'ekran izni' açıklaması! Milli duruş mesajı
Bu mesleklerde belgesi olmayanlar 12 ay sonra çalıştırılamayacak
Bu mesleklerde belgesi olmayanlar 12 ay sonra çalıştırılamayacak
Bursa'da dişi çekilen çocuğun ölümüyle ilgili davada karar açıklandı
Bursa'da dişi çekilen çocuğun ölümüyle ilgili davada karar açıklandı
Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
İstanbul'da yılbaşı hazırlığı! Huzur İstanbul kapsamında 979 kişi yakalandı
İstanbul'da yılbaşı hazırlığı! Huzur İstanbul kapsamında 979 kişi yakalandı
Van'da ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Van'da ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Adana'da su borusu patladı yollar göle döndü
Adana'da su borusu patladı yollar göle döndü