Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan deprem konutları mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde yürütülen konut çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BİZ BİR ŞEYİ YAPACAĞIZ DERSEK YAPARIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık.

Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız."