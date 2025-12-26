BIST 11.294
Ankara'da kahreden kaza: Genç çift ve bebekleri feci şekilde can verdi

Ankara'da kahreden kaza: Genç çift ve bebekleri feci şekilde can verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen katliam gibi kazada devrilen otomobildeki sürücü ile eşi P.Ç. ve 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Beypazarı kara yolunda ilçe girişinde 10 kilometre mesafede meydana geldi.

Mahir Çanak’ın virajda kontrolünü yitirdiği 06 KOP 14 plakalı otomobil, yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Araç hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GENÇ ÇİFT VE BEBEKLERİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi, sürücü Mahir Çanak ile yanındaki eşi Zeynep Çanak ve 2 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak'ın, hafta sonu tatilini geçirmek üzere ailesi ile memleketi Beypazarı'na geldiği öğrenildi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara'da kahreden kaza: Genç çift ve bebekleri feci şekilde can verdi - Resim: 0

