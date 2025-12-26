Bursa'da dişi çekilen çocuğun ölümüyle ilgili davada karar açıklandı

Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili davada karar açıklandı.

Bursa 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Levent O, Aleyna G, Mert Çelebi G, Gül K, Kerem Gökay Y, Münir Eralp K, Mervenur Özdemir A. ile Deniz Sönmez'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin Serkan Ö, duruşmaya katılmadı.

Hakimin söz verdiği Anestezi uzmanı Levent O, hastaya anestezi uyguladıktan hemen sonra odadan çıkmadığını, hastayı takip edip çıktığını ve çok yakın mesafede olduğunu söyledi.

Levent O, çocuğun anesteziden sonra uyandığını ve su istediğini telefonla öğrendiğini, yaptığı işlemin Sönmez'in ölümüne neden olmadığını savunarak beraatini istedi.

Diş hekimi Aleyna G. de "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu kabul etmediğini, tedavi sırasında yapması gerekenleri yaptığını, kendisi yerinde başka diş hekiminin de olsa aynı işlemleri yapacağını öne sürerek beraatini istedi.

Sanık Mert Çelebi G. beraatini talep etti.

Sönmez'in ölümünden sorumlu olmadığını savunan polikliniğin mesul müdürü Kerem Gökay Y de beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar eden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Baba Aydın Sönmez ile anne Elena Sönmez, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan hakim, Levent O. ile Aleyna G'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verilmesine, Kerem Gökay Y'nin aynı suçtan 3 yıl 4 ay cezasının 97 bin 200 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Gül K, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 ay hapis cezasına hükmedilirken, Hüseyin Serkan Ö, Mert Çelebi G, Mervenur Özdemir A. ve Münir Eralp K'nin beraatına karar verildi.