Sakarya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda, piyasaya sahte içki süreceği öğrenilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 220 litre sahte içki, 167 litre etil alkol, 59 aroma verici kit, 120 gram esrar, 42 sentetik uyuşturucu hap, 110 paket gümrük kaçağı sigara ile 215 mermi bulundu.

Sakarya'da jandarma tarafından, 62 ekip ve 211 personelin katılımıyla yılbaşı öncesi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi. Sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takibin ardından Hendek, Karasu, Geyve, Erenler ve Sapanca ilçelerinde belirlenen adreslere 62 ekip ve 211 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 220 litre sahte içki, 167 litre etil alkol, 59 aroma verici kit, 120 gram esrar, 42 sentetik uyuşturucu hap, 110 paket gümrük kaçağı sigara ile 215 mermi bulundu.

Sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

