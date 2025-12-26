BIST 11.294
Şile Belediyesi soruşturmasında 15 tutuklama

Şile Belediyesi soruşturmasında 15 tutuklama

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli adli kontrol talebiyle sevk edilirken, 2 şüpheli doktor raporları doğrultusunda serbest bırakıldı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin, geçtiğimiz temmuz ayında tutuklandığı Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın ikinci dalgası 23 Aralık'ta gerçekleşen operasyonla devam etmiş; yeni deliller ve belgeler ışığında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. 15 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Gelen son bilgilere göre 15 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. 22 şüphelinin savcılıkta süren ifade işlemleri tamamlandı. 15 şüpheli tutuklama talebiyle; 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 şüpheli ise doktor raporları doğrultusunda serbest bırakıldı. 

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Gelen son dakika bilgisine göre hakimliğe sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

