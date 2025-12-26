CHP'li Şile Belediyesine yönelik soruşturmada 15 kişi tutuklandı

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 15 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin, geçtiğimiz temmuz ayında tutuklandığı Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın ikinci dalgası 23 Aralık'ta gerçekleşen operasyonla devam etmiş; yeni deliller ve belgeler ışığında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. 15 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Gelen son bilgilere göre 15 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. 22 şüphelinin savcılıkta süren ifade işlemleri tamamlandı. 15 şüpheli tutuklama talebiyle; 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 şüpheli ise doktor raporları doğrultusunda serbest bırakıldı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Gelen son dakika bilgisine göre hakimliğe sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.