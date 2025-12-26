BIST 11.294
DOLAR 42,92
EURO 50,62
ALTIN 6.250,53
SPOR

Fenerbahçe’de En-Nesyri için bomba iddia! Tarihinin en pahalı satışı...

Fenerbahçe’de performansı tartışılan Youssef En-Nesyri’nin devre arasında takımdan ayrılabileceği ve Suudi Arabistan’dan ciddi ilgi gördüğü öne sürüldü.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilen Youssef En-Nesyri devre arasında takımdan ayrılabilir. Faslı futbolcuya Suudi Arabistan'dan ciddi bir ilgi olduğu öne sürüldü.

İKİ TAKIM İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre,  Al-Ittihad ve Suudi Arabistan'ın en zengin kulüplerinden biri olan Al-Ahli, En-Nesyri ile yakından ilgileniyor. İki takımın da kendini kanıtlamış bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirmek istediği belirtildi. 

35 MİLYON EURO İDDİASI

Transfer için konuşulan rakamın ise 35 milyon Euro olduğu vurgulandı. Haberde, "Fenerbahçe için bu satış, önemli bir kar elde etme ve sportif projesini yeniden yapılandırma fırsatı anlamına gelecektir. En-Nesyri için ise Suudi Arabistan'a transfer, rekabet ortamında bir değişiklik anlamına gelirken, Avrupa'da eşleşmesi zor olacak bir finansal sıçrama da sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı. 

REKOR KIRACAK

Youssef En-Nesyri'ye 35 milyon euro karşılığında veda edilmesi durumunda 28 yaşındaki futbolcu, Ferdi Kadıoğlu'nun rekorunu kıracak ve Fenerbahçe'nin en pahalı satışı olacak.

