Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Mardin merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekiplerince Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

​Aramalarda toplam 21 bin 157 uyuşturucu hap, 1 kilo 240 gram eroin, 1 kilo 80 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

