Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mert Günok için kadro dışı kararı

Beşiktaş, tecrübeli futbolcular Necip Uysal ile Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada oyuncuların yeni kadro planlamasında yer almayacakları ve takım bulmaları istendiği belirtildi.

Beşiktaş'ta hareketli saatler. Beşiktaş'ta Mert Günok ve Necip Uysal için yeni karar alındı. 6'sı altyapı olmak üzere 22 yıldır forma giyen Necip Uysal ve 4 sezondur siyah beyazlılarda oynayan Mert Günok kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

KULÜP BULMALARI İSTENDİ

Siyah-beyazlılar, iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Kulüpte kalması halinde takımdan ayrı çalışacakları bildirildi.

KAPTANLIKLARI ALINMIŞTI

Beşiktaş, sezon içerisinde yaptığı açıklamada Mert Günok ve Necip Uysal'ın kaptanlıklarını da almıştı.

"KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Beşiktaş altyapısında yetişen Necip Uysal, bu sezon 3 maça çıktı ve 84 dakika sahada kaldı.

34 yaşındaki savunmacının mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Necip Uysal kariyeri boyunca başka takımda forma giymedi.

36 yaşındaki Mert Günok, bu sezon Beşiktaş'ta 13 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli file bekçisi, bu maçların 1'inde kalesini gole kapattı.

Mert Günok'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.