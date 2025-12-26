BIST 11.275
Bu mesleklerde belgesi olmayanlar 12 ay sonra çalıştırılamayacak

Anadolu Ajansı
İplik operatörü, liman forklift operatörü, bitkisel yağ üretim operatörü, çimento üretim elemanı ve doğal gaz sayaç sökme takma elemanı gibi mesleklerin de aralarında bulunduğu 66 meslekle ilgili mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar, 12 ay sonra bu işlerde çalıştırılamayacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin 2019/1 ve 2021/1 sayılı tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

2019/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aralarında ağır vasıta tecrübe sürücüsü, armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı, deri işlenti operatörü, iplik operatörü ve liman forklift operatörü gibi mesleklerin bulunduğu 26 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

2021/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre ise yine tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aralarında bitkisel yağ üretim operatörü, çimento üretim elemanı, doğal gaz sayaç sökme takma elemanı, elektrik tesisatçısı ve presçi gibi mesleklerin bulunduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi sahipleri ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanların yanı sıra 1 Ocak 2022'den önce Özel Eğitim Kurumları Kanununun ilgili maddesi kapsamında MEB tarafından belirlenen programları başarıyla tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanlarda, diploma, ustalık veya kurs bitirme belgelerinde belirtilen bölüm, alan program ve dallarda çalıştırılmaları kaydıyla belge şartı aranmayacak.

