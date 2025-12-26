Valilik açık açık uyardı! Kar kalınlığı 20 santimetreye çıkacak

Bolu Valiliği, kent genelinde bu gece saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunurken, kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkabileceğini ve buzlanma ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini bildirdi.

Abone ol

Bolu Valiliği, kent genelinde bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

KAR YAĞIŞI GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Valilik tarafından meteorolojik verilere dayanılarak yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının bugün saat 23.00 civarında başlamasının öngörüldüğü belirtildi. Yağışın kent genelinde etkili olacağı, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde görüleceği ifade edildi.

YÜKSEK KESİMLERDE ETKİ ARTACAK

Açıklamada, özellikle 300 metre rakımın üzerindeki alanlarda kar yağışının daha yoğun olmasının beklendiği kaydedildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre, bu bölgelerde kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği bildirildi.

Yetkililer, kar yağışının 27 Aralık Cumartesi gecesi saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini, ancak 28 Aralık Pazar günü öğle saatlerinden sonra yağışın yeniden kuvvetlenebileceğini açıkladı.

BUZLANMA VE ULAŞIMDA AKSAMA UYARISI

Valilik açıklamasında, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekilerek, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.