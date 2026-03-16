Öldüğü söylenen Netanyahu'dan yeni video

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’ın misillemesinde öldürüldüğüne dair sosyal medyada yayılan iddialar gündemdeki yerini koruyor. Netanyahu, pazar günü bir kahve dükkanında paylaştığı videonun ardından bugün de İsraillilerle fotoğraf çektirdiği yeni bir video yayımladı.

Sanal medyada bu videoların da yapay zeka ürünü olup olmadığına dair tartışmalar sürüyor. Netanyahu’nun uzun süreli sessizliğinin ardından paylaştığı videodaki "altı parmak" detayı, öldüğüne dair iddiaları tetiklemişti.